Ehrhardt: In einer ganzen Reihe der Herkunftsländer herrscht zum Beispiel anders als bei uns Linksverkehr. Außerdem können viele Menschen nicht Rad fahren. In Deutschland lernt das jedes Kind, aber das ist nicht überall auf der Welt so, und dann haben die Leute als Erwachsene große Probleme mit dem Gleichgewichthalten auf dem Rad. Es geht uns aber auch darum, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ihnen zu zeigen, wie das Leben in Deutschland wirklich funktioniert.