Verleihung Deutscher Ehrenamtspreis.

Quelle: Twinkle/dpa

Der Deutsche Ehrenamtspreis "Take Off Award" ist in Potsdam an vier soziale Organisationen vergeben worden. Die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Auszeichnungen gingen an den Hamburger "Leseclub im Kinderkulturhaus" und an die Aktion "Jeder kann ein Held sein", des Vereins Pepiniere in Frankfurt (Oder). Ausgezeichnet wurde auch der Verein Deutsche Parkinsonhilfe.



Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde der Leiter des Vereins "Berliner Stadtmission", Dieter Puhl, ausgezeichnet.