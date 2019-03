Der Dirigent und Komponist Michael Gielen. Archivbild

Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Der langjährige Chef- und Ehrendirigent des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, Michael Gielen, ist tot. Er sei am Freitagabend mit 91 Jahren in Österreich gestorben, teilte der SWR mit.



SWR-Intendant Peter Boudgoust würdigte den deutsch-österreichischen Komponisten als "einen der großen Dirigenten des 20. Jahrhunderts". Gielen arbeitete unter anderem in Wien, Stockholm, Brüssel, Cincinnati und Frankfurt. Er hatte eine Kompositionsprofessur am Mozarteum in Salzburg.