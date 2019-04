Volker Finke mit seinem Ehrenpreis.

Volker Finke ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als neunter Trainer mit dem Ehrenpreis "Lebenswerk" ausgezeichnet worden. Der 71-Jährige Finke wurde bei der Trainergala in Köln geehrt. Seine 16 Jahre beim SC Freiburg stellen immer noch die längste Amtszeit im deutschen Profi-Fußball dar.



Studienrat Finke hatte 1990 mit dem Aufstieg des TSV Havelse in die 2. Liga für Aufsehen gesorgt. Von 1991 bis 2007 war er Chefcoach in Freiburg und stieg mit dem Verein dreimal in die Bundesliga auf.