Ehrlicher Finder in der Weihnachtsnacht: Einen mit 16.000 Euro und mehreren Geschenkpäckchen gefüllten Rucksack hat ein 51 Jahre alter Krefelder an Heiligabend gefunden. Der Rucksack lag unter einem Baum an einer Straße. Der Finder rief die Polizei an.



Die gerufenen Beamten machten den 63 Jahre alten Besitzer ausfindig und brachten ihm das kostbare Fundstück zurück. Die Polizei machte keine Angaben dazu, warum der 63-Jährige den Rucksack mit dem vielen Bargeld vergessen hatte.