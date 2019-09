Der Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Archivbild

Quelle: Thomas Frey/dpa

Der Aachener Friedenspreis ist an Atomwaffengegner verliehen worden, die sich in der Eifel für den Abzug der mutmaßlich letzten US-Atombomben in Deutschland einsetzen. Geehrt wurden der "Initiativkreis gegen Atomwaffen" in Büchel und das bundesweite Netzwerk "Büchel ist überall! atomwaffenfrei. jetzt!".



Der mit insgesamt 4.000 Euro dotierte Aachener Friedenspreis würdigt nach Angaben des gleichnamigen Vereins Verdienste um die Verständigung von Menschen und Völkern "von unten her".