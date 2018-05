Koch Christian Bau in der Küche seines Restaurants. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Christian Bau aus dem saarländischen Perl ist vom Restaurantführer "Gault&Millau" zum "Koch des Jahres" gekürt worden. In seinen kosmopolitischen Gerichten verbinde er klassisch französische Kochkunst mit japanischer Inspiration, befanden die Gastronomiekritiker.



Das Lokal "Victor's Fine Dining by Christian Bau" erhielt 19,5 von 20 möglichen Punkten. "Die deutsche Küche ist heute so facettenreich und kreativ wie nie zuvor", heißt es im "Gault&Millau 2018" für Deutschland.