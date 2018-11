Der Münsteraner Karikaturist Frank Hoppmann ist für sein Porträt von Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan mit dem Deutschen Karikaturenpreis 2017, dem "Geflügelten Bleistift in Gold", ausgezeichnet worden.



Laut Jury seien Hoppmanns Werke "lustig und teilweise verstörend, aber in jedem Fall treffend und meist wenig schmeichelhaft". Mit "pointierten Strich und drastisch überzeichneten Portraits" schäle er "die Typen hinter den Dargestellten heraus und präsentiert so seine gnadenlose Wahrheit".