Guillermo del Toro, Regisseur und Oscar-Preisträger aus Mexiko.

Quelle: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (54) hat auf dem "Walk of Fame" in Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Vor Fans und Fotografen kniete er mit der ausgebreiteten Fahne seines Heimatlandes auf dem Stern.



Er sei als Einwanderer in die USA gekommen. In einer Zeit mit großer Angst und Spaltung sei es wichtig, dass die Menschen zusammenkommen, sagte der Regisseur und Produzent. "Glaube an die Möglichkeiten und nicht an die Hürden", betonte del Toro.