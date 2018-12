Der Schauspieler und Komiker Michael Palin. Archivbild

Ein Model und ein Komiker stehen dieses Jahr auf der Liste derjenigen Briten, die von Queen Elizabeth II. am Neujahrstag ausgezeichnet werden. Insgesamt werden 1.148 Personen geehrt.



Die als Model bekannt gewordene Lesley Lawson, besser bekannt als Twiggy, erhält den Titel einer Dame of the British Empire. Als erstes Mitglied der legendären Komiker-Truppe Monty Python wird Michael Palin zum Ritter geschlagen. Der Schauspieler wird für seine Verdienste um die Kultur und die Geografie geehrt.