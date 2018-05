US-Präsident Trump (l.) und Macron (r.) pflanzen Baum. Archivbild Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Für Verwunderung hat das Verschwinden einer Eiche gesorgt, die US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor dem Weißen Haus gepflanzt hatten. Der französische Botschafter bestätigte nun, dass die Eiche in Quarantäne genommen wurde.



"Er ist in Quarantäne, was für jeden in die USA importierten lebenden Organismus verpflichtend ist", schrieb Gerard Araud auf Twitter. "Er wird später wieder eingepflanzt." So soll verhindert werden, dass Schädlinge eingeschleppt werden.