Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners sitzt auf einer Eiche. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Eichenprozessionsspinner mit giftigen Härchen breiten sich in Deutschland immer weiter aus. In diesem Jahr hat das Wetter den kleinen gefräßigen Raupen dabei besonders geholfen. "Im Frühjahr hatten die geschlüpften Raupen einen guten Start", sagt der Insektenkundler Thomas Sobczyk aus Sachsen.



Die Raupen können Eichen kahlfressen, aber auch für Menschen gefährlich werden. Ihre Härchen führen zu Pusteln und Hautausschlag. Der Ausschlag heile aber in der Regel von selbst aus.