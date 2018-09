Das Eichhörnchen Pippilotta. Quelle: Latrissa Fritzenschaf/Wildtierauffangstation Karlsruhe/dpa

Das Karlsruher Eichhörnchen-Mädchen Pippilotta hat nach fünf Wochen erstmals wieder Freiheit geschnuppert. "Die Schlupflöcher der Voliere sind geöffnet worden und Pippilotta ist mit Björn nun offiziell ausgewildert", sagte ihre Pflegemutter Larissa Fritzenschaf.



Pippilotta machte Schlagzeilen, weil sie sich am 9. August so hartnäckig an die Fersen eines Mannes geheftet hatte, dass der die Polizei alarmierte. Das nur wenige Wochen alte Tier war an eine Wildtierauffangstation abgegeben worden.