Eier von Galápagos-Rochen liegen bei einer vulkanischen Quelle. Quelle: Salinas-de-León et al./Ocean Exploration Trust/dpa

Die Zeit von der Eiablage bis zum Schlüpfen der Jungtiere ist bei Rochen eine der längsten in der Tierwelt und kann über vierzig Monate dauern. In der Nähe der Galapagos-Inseln legen die Knorpelfische ihre Eier an Tiefseequellen ab. Sie nutzen diese für das Heranreifen der Eier und kürzen so nach Vermutungen von Forschern diese Zeit ab.



Das Verhalten sei einzigartig und nun bei vulkanischen Quellen im Meer nachgewiesen worden, berichtet die Fachzeitschrift "Scientific Reports".