Winterwetter in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Schnee und Eis haben in Paris und anderswo in Frankreich den Verkehr stark behindert. Auf den Autobahnen zwischen Le Havre und Rouen staute sich der Verkehr, wie der Sender France Info berichtete. Zahlreiche Nationalstraßen waren für Lastwagen gesperrt. In zwei Dutzend Departements - besonders im Norden und im Zentrum des Landes - herrschte Alarmstufe Orange.



In Paris fielen die ersten Schneeflocken des Jahres. Der Eiffelturm blieb vorsorglich für Besucher geschlossen.