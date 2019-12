Der geschlossene Eiffelturm. Archivbild

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Wegen der anhaltenden Streiks in Frankreich gegen die Rentenreform bleibt der Eiffelturm geschlossen. Auch im Impressionisten-Museum Musee d'Orsay müssen Touristen Einschränkungen hinnehmen: Zahlreiche Räume seien wegen des Streiks nicht zugänglich. Das Musee Rodin und das Picasso-Museum blieben zu.



Gewerkschaften hatten zu weiteren Massenprotesten aufgerufen, ein großer Demonstrationszug wird am Nachmittag in Paris erwartet. Von den Streiks waren in den vergangenen Wochen bereits häufiger Touristen betroffen.