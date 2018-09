Ein ICE auf der Neubaustrecke München - Berlin. Archivbild Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Fahrgäste in ICE und Intercitys der Deutschen Bahn brauchten im Mai wieder mehr Geduld. Nur 75,8 Prozent der Fernzüge erreichten ihr Ziel pünktlich. Das heißt nach Bahn-Definition weniger als sechs Minuten nach der Fahrplanzeit.



Im April lag die Quote bei 76,5 Prozent. Damit fährt der Konzern seinem Jahresziel von 82 Prozent pünktlichen Zügen weiter hinterher. Im Nah- und Regionalverkehr waren im Mai 94,6 Prozent der Züge pünktlich. Die Quote ist relativ konstant, sie enthält auch den S-Bahn-Verkehr.