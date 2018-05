Meghan trägt jetzt den Titel Duchess of Sussex. Quelle: Uncredited/UK Pool/Sky News/dpa

Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry in Windsor hat Meghan nun ihren eigenen Eintrag auf der Webseite der britischen Königsfamilie. Darin findet sich ein kurzer Lebenslauf Meghans, die inzwischen den Titel Duchess of Sussex trägt. Ihre Schauspielkarriere kommt kaum darin vor.



Der Eintrag gibt auch einen kleinen Ausblick darauf, was Meghan in Zukunft machen wird. Neben königlichen Pflichten "wird die Herzogin ihre Zeit damit verbringen, wohltätige Organisationen zu unterstützen", heißt es dort.