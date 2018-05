ZDF: Nun sprechen Sie da gerade was an, was viele auch umtreibt. Wenn man sich die Zahlen anschaut: Schätzungen zufolge entgehen dem Staat jährlich Milliarden durch illegale alltägliche Steuerhinterziehung, die eben nicht die Reichen begehen, sondern der sogenannte kleine Mann: die schwarz beschäftigte Putzfrau; die Geburtstagsfeier, die als Geschäftsessen deklariert wird. Wie groß schätzen Sie diesen Schaden ein?