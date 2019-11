Der Zaun von dem Bremer Flughafen zur Abendstunde. Symbolbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Für den Clan-Chef Ibrahim Miri dürften die Tage in Deutschland gezählt sein. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte den Eilantrag des Libanesen ab und machte damit den Weg für dessen Abschiebung frei.



Es gebe keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des negativen Asylbescheides vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, befand das Gericht. Die Entscheidung ist nicht mit einer Beschwerde anfechtbar. Der in Abschiebehaft sitzende Miri könnte nach Libanon oder in ein anderes Land gebracht werden.