Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will sich beim CDU-"Werkstattgespräch" zur Migration am Sonntag und Montag für ein europäisches Ein- und Ausreiseregister nach US-Vorbild einsetzen. "Wir brauchen eine klare Kontrolle darüber, wer in die Europäische Union einreist", sagte er der "Rheinischen Post".



Die Registrierung solle nicht nur Asylsuchende betreffen, so Herrmann, sondern jeden, der mit einem Touristenvisum einreist. Die USA hätten ein solch umfassendes Registrierungssystem.