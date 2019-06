Ein Musterhauspark zeigt unterschiedliche Fertighäuser. Archiv

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise werden bei privaten Bauherren in Deutschland immer beliebter. Laut Statistischem Bundesamt wurde in den ersten drei Monaten 2019 erstmals gut jede fünfte Baugenehmigung für ein Fertighaus erteilt.



Insgesamt genehmigten die Baubehörden von Januar bis März rund 23.600 neue Ein- und Zweifamilienhäuser, davon knapp 5.000 vorgefertigte. Dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) zufolge wurden 2018 deutschlandweit gut 18.000 Fertighäuser gebaut.