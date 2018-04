Let’s go down in die Druckerwerkstatt. Jockel Fuchs an Ihre Majestät

Wenn Staatsgäste nach Mainz kommen, so wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im März 2018, werden sie gerne ins Gutenberg-Museum geführt. Vor 40 Jahren kam auch Queen Elizabeth bei Ihrem Deutschlandbesuch dort vorbei. Viele Mainzer erinnern sich bis heute an diesen Tag und an die legendäre Einladung des damaligen Mainzer Oberbürgermeisters Jockel Fuchs an Ihre Majestät: "Let’s go down in die Druckerwerkstatt".