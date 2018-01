Der Reihe nach. Am Dienstag legte die Regierung ihr Positionspapier zur Zollunion vor. Darin heißt es, Großbritannien wolle DIE Zollunion verlassen und dann übergangsweise EINE Zollunion mit der EU gründen, deren einziger Unterschied zu DER Zollunion ist, dass Großbritannien bilaterale Handelsverträge mit Drittstaaten abschließen kann. "In dieser Übergangsphase wird es ein bisschen so sein wie in der Zollunion. Aber wir sind dann nicht mehr in der Zollunion", freute sich David Davis in die Kameras über diesen Schildbürgerstreich.