Claudia Ruf aus Grevenbroich - die damals elfjährige wurde 1996 missbraucht und erdrosselt

Quelle: dpa

Horst I. steht kurz nach Beginn des Massentests vor der Schule. Er war zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt und soll eine Probe abgeben. Er könne sich an Claudias Verschwinden erinnern. "Es war einfach heftig", sagt der heute 50-Jährige. Seine Tochter habe Claudia gekannt - da sie im selben Ort groß geworden seien. "Es hätte meine Tochter sein können, sie waren gleich alt", sagt der Grevenbroicher.



Der Massentest findet in Hemmerden statt. Rund 800 Männer, die an vier Terminen eine Probe abgeben können, sollen ein Bezug zu dem Ort haben - wie der Täter. Bislang haben rund 500 Männer am DNA-Test teilgenommen. Der Vater von Claudia hatte zuvor an die Hemmerdener appelliert. Er habe sein Haus in Hemmerden gebaut, weil er dachte, dass seine Kinder dort behütet aufwachsen könnten. "Das war leider nicht so." Es bestehe jetzt die Chance, das traurige Schicksal seiner Tochter doch noch aufzuklären.