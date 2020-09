Es passe wunderbar, dass für den Film ein "Wessi" und und ein "Ossi" als Regisseure zusammengefunden haben, heißt es im Presseheft zum Film. Bruhn in Bielefeld und Kukula in Dresden geboren, seien in verschiedenen deutschen Staaten aufgewachsen. Ihre gemeinsame Regie stehe nun für ein gesamtdeutsches Projekt.



Der Film basiert auf dem Buch "Fritzi war dabei" von Autorin Hanna Schott. Die Fragen der beiden Freundinnen in Leipzig vor der Flucht von Sophie sind nachvollziehbar. "Glaubst du, was die in der Schule sagen, dass die drüben alle unglücklich sind?" Oder: "Was denkst du, warum wollen alle rüber?" Antwort: "Vielleicht, weil es da immer Bananen gibt und echte Coca-Cola."