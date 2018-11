Und deshalb ist die EU-Kommission, die für die Mitgliedsstaaten die Verhandlungen führt, auch gewillt, Theresa May so gut wie nur irgend möglich zu helfen. Mit einem "Afternoon Tea Date" mit EU-Kommissionschef Juncker zum Beispiel. Zur Vorbereitung des EU-Sondergipfels am Sonntag reist May an diesem Mittwoch nach Brüssel, dort kommt sie am späten Nachmittag mit EU-Kommissionspräsident Juncker zusammen. Theresa May soll zu Hause noch einmal zeigen können, dass sie bis zum Schluss hart verhandelt: etwa über die politische Erklärung, die das künftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien beschreiben soll und deren Text noch bis zum Gipfel am Sonntag ausformuliert wird. Sie ist das Vehikel, das den Brexit-Befürwortern das Austrittsabkommen schmackhaft machen soll.