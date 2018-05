Hier wohnen immer noch Menschen. Das ist unglaublich wichtig, nicht nur für uns im Palast, sondern auch für die Gemeinde, die von den Besuchern lebt. Wir alle haben etwas davon. Katy Jack, Angestellte auf Falkland Palace

50.000 Besucher zieht das alte Jagdschloss jedes Jahr an. Katy Jack ist eine der 20 Angestellten, die der National Trust in Falkland beschäftigt. "Ein Palast wie dieser ist ein lebendiges Beispiel für ein Gebäude, das noch in Gebrauch ist. Er ist kein Museum und nicht nur für Leute, die in vergangenen Zeiten schwelgen", sagt sie. "Hier wohnen immer noch Menschen. Das ist unglaublich wichtig, nicht nur für uns im Palast, sondern auch für die Gemeinde, die von den Besuchern lebt. Wir alle haben etwas davon."