Doch an jenem 2. Juli 2017 stürmte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Recberliks Wohnung, um ihn wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat festzunehmen. Monate danach wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden gab es keinen Anschlagsplan. Seit diesem Erlebnis, so sagt Eren Recberlik, wolle er raus aus dem Islamismus - endgültig. Das habe auch und vor allem mit einer Person in seinem Umfeld zu tun: "Sie hat mir etwas gegeben, was ich lange gesucht habe: Zusammenhalt, familiäre Bindung, also all das, wonach ich damals in der Szene gesucht habe."