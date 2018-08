So hatte Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann ihnen am 15. August, dem Tag der Insolvenz, in einer Video-Botschaft Hoffnung gemacht: "Ich bin sehr optimistisch, dass wir neue Partner finden werden und die Arbeitsplätze in unserer Kabine und in unserem Cockpit gesichert sind." "Stattdessen wurden viele von uns zum 1. November 'widerruflich freigestellt'" empört sich die Flugbegleiterin.