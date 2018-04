Es ist davon auszugehen, dass nach der gelungenen Regierungsbildung in Berlin für Steinmeier nun auch die Außenpolitik wieder stärker in den Vordergrund rückt. Denn das internationale Geschäft macht ihm natürlich immer noch Spaß, ob in Israel, in Russland oder zuletzt in Südkorea, wo der Konflikt mit dem kommunistischen Norden die Agenda bestimmt. Diplomatisches Kalkül ist in acht Jahren als Außenminister zu seiner Natur geworden. Steinmeier referiert, wägt ab, vermittelt, plädiert für das Offenhalten von Gesprächskanälen. Eine Reise in die USA könnte bald folgen, ob es ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump gibt, den er während des US-Wahlkampfs 2016 als "Hassprediger" bezeichnet hatte, ist derzeit nicht vorhersehbar. Gauck war 2015 im Weißen Haus, Christian Wulff und Horst Köhler aber nicht.