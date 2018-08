In Brandenburg etwa wird das Gesetz kaum umgesetzt. Die wichtigen Anbieter sind lediglich im Berliner Stadtzentrum vertreten, weniger jedoch in den Randbezirken und überhaupt nicht in den Brandenburger Städten. In Sachsen-Anhalt gibt es bislang keine Carsharing-Stellflächen an Bundes- und Landstraßen. Auch im ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern spielt Carsharing keine nennenswerte Rolle. In diesen Gegenden fehle der Anreiz, auf das eigene Auto zu verzichten, so Jung. "Es gibt keine Parkprobleme, genug Stellflächen, keine Staus." Carsharing bleibt also vorerst Städtesache.