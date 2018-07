Metro-Chef Olaf Koch. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Jahr nach der Aufspaltung des Handelsriesen Metro hat Konzernchef Olaf Koch die Zerschlagung trotz massiver Einbußen beim Börsenwert verteidigt. "Der Schritt, die beiden Unternehmen aufzuteilen, macht aus heutiger Sicht sogar mehr Sinn als zuvor", so Koch.



Die Metro hatte sich am 12. Juli 2017 in zwei selbstständige Unternehmen aufgespalten - den Lebensmittelhändler Metro mit den gleichnamigen Großmärkten und der Supermarktkette Real sowie den Elektronikanbieter Ceconomy (Media Markt und Saturn).