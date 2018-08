Das Blatt hat sich offenbar ziemlich rasch gewendet, seitdem die französische PSA Opel von General Motors vor einem Jahr übernommen hat. Und das hat gute Gründe. "Synergie" lautet einmal mehr die Zauberformel nach dem Eingliedern Opels in die PSA-Markenflotte. Nach Angaben von PSA konnten die Rüsselsheimer in der Konzerngemeinschaft 30 Prozent beim Einkauf einsparen, noch einmal 20 Prozent in der Fertigung. Und nicht zu vergessen sind auch Kosten in der Forschungsabteilung weggefallen: Für Forschung und Entwicklung lagen die Synergien für Opel/Vauxhall demnach bei 25 Prozent.



Doch das sind aus Sicht der Beschäftigten an den Opel-Standorten nur die Nebenschauplätze angesichts des ehrgeizigen Sanierungsplans, der bereits drei Monate nach der 1,3 Milliarden schweren Übernahme in Rüsselsheim ausgerufen wurde. Dabei haben Opel-Chef Michael Lohscheller und PSA-Boss Carlos Tavares bislang im Rahmen ihres Sanierungskonzeptes "Pace" Wort gehalten. Sie haben begonnen, den Konzern umzubauen, ohne Standorte zu schließen und ohne betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen.