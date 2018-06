Am Freitag sollen bei einem Gipfeltreffen zwischen Friedensnobelpreisträger Santos und FARC-Chef Rodrigo Londono alias Timochenko die strittigen Punkte besprochen werden. Vor allem die in Kolumbien hoch umstrittene Sonderjustizgerichtsbarkeit, die mit einer Maximalstrafe von acht Jahren den bewaffneten Konflikt aufarbeiten soll, ist ein Streitthema. Das Verfassungsgericht nahm an den zwischen den beiden Verhandlungsparteien ausgefeilten Entwurf allerdings Änderungen vor, die Timochenko so nicht akzeptieren will. Die Guerilla fühlt sich hintergangen.