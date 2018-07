Vor einer Woche kam einer aus Berlin nach Hamburg, um sich dem Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zu stellen. Der Mann ist inzwischen Finanzminister und Stellvertreter der Kanzlerin. Die hatte ihn in seinem damaligen Amt als Erster Bürgermeister gefragt, ob er an Alster und Elbe den Gipfel für die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ausrichten könnte - samt Präsidenten wie Trump, Putin und Erdogan. Olaf Scholz (SPD) sagte ja, ohne großartige Abstimmung mit dem grünen Koalitionspartner im Senat, der Hamburger "Landesregierung". Und obendrein formulierte er eine Sicherheitsgarantie, bei der er einen unglücklichen Vergleich zu den jährlichen meist fröhlich-feuchten Hafengeburtstagen zog. Ein Versprechen, für das er sich nach dem Gipfel bei den Hamburger Bürgern entschuldigen musste. Noch immer trieben ihn das Geschehen und sein Fehler von damals um, räumte er auch jetzt noch einmal vor dem Ausschuss ein.



Tatsächlich hatten militante Autonome Teile der Hamburger Innenstadt schon am Morgen des 7. Juli, dem ersten Gipfeltag, in Angst und Schrecken versetzt. Und obwohl die Sicherheitsbehörden sich auf bis zu 6.000 Gewaltbereite eingestellt hatten, geriet die Lage im Stadtteil Altona und entlang der mondänen Elbchaussee völlig außer Kontrolle. Ein schwarzgekleideter Trupp von fast 200 Personen zog durch etliche Straßen, zündete Autos und Mülltonnen an. Nur durch Glück gerieten keine Häuser in Brand. Doch noch heute sind unzählige Menschen hier traumatisiert. Ein Busfahrer, der im entscheidenden Moment - als der schwarze Mob militant am Bus entlang marschierte - bewundernswert die Ruhe bewahrte, konnte erst nach Monaten seinen Dienst wieder antreten. Das vollmundige Versprechen der Hamburger Polizei im Vorhinein, an jedem Ort in der Stadt innerhalb von Minuten für Ordnung sorgen zu können, an diesem Tag wurde es zur Farce. Mancher Bürger erreichte in seiner Not nicht einmal telefonisch die Polizei.