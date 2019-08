Ein Jahr Schulstreik fürs Klima - Gretas Reise: "Wie Camping auf der Achterbahn"

Greta Thunberg sieht blass aus auf diesen Bildern. Sie hat einerseits noch etwas Kindliches an sich und wirkt doch entschlossen und ernst wie jemand, auf dessen Schultern die große Last der Verantwortung liegt. Die 16-Jährige tut sich die Strapazen einer nicht ungefährlichen etwa zweiwöchigen Überfahrt an, um somit zum UN-Klimagipfel in New York konsequent klimaneutral zu reisen. Das war das hochgesteckte Ziel. Inzwischen aber regt sich Kritik an der Überfahrt. "Gretas Törn schädlicher als Flug", titelte die "taz" vor wenigen Tagen als erste.



Der Grund: Im Zusammenhang mit der Überfahrt entstehen vier Atlantik-Flüge für die Crew, die das Boot später aus den USA nach Europa zurückführen muss. Hin- und Rückflüge für Greta Thunberg und ihren Vater als Begleiter hätten die gleiche Bilanz verursacht. Hinzu kommt allerdings, dass bislang noch ungeklärt ist, wie die Thunbergs später aus Amerika zurück nach Schweden reisen werden. Der PR-Coup entwickelt sich so eher zum PR-Gau.