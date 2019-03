So steht zum Beispiel im Aachener Vertrag mit Frankreich, dass man sich häufiger für gemeinsame Rüstungsgroßprojekte zusammenschließen wolle. Deutschlands Regeln sind aber viel strenger als die in anderen europäischen Ländern. Wenn beispielsweise die deutschen Regeln nur noch für deutsche Komponenten gelten würden, dann wäre das möglich, was die Groko in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich ausschließen wollte: Keine Waffenlieferung aus deutscher Produktion an Staaten, die am Jemen-Krieg beteiligt sind.