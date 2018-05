Deniz Yücel sitzt weiter in Haft. Archivbild Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Jahr nach der Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei hat Außenminister Sigmar Gabriel erneut die Freilassung des Journalisten verlangt. Yücels Haft sei "weiterhin eine der großen Hürden in den bilateralen Beziehungen", sagte Gabriel.



Yücel war an diesem Mittwoch vor einem Jahr in Istanbul festgenommen worden. Kurz darauf war wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft gegen ihn verhängt worden. Bis heute liegt aber keine Anklageschrift vor.