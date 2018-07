Alles gut also bei Jamaika in Kiel? Mitnichten, sagen nicht nur Vertreter der Opposition. Zwar habe Jamaika im ersten Jahr viele Themen abgeräumt. Die Union konnte sich vor allem in der Schulpolitik und bei der Inneren Sicherheit durchsetzen, Rückkehr zu G9 an Gymnasien, mehr Geld für die Polizei! Die Grünen konnten in der Umwelt- und Finanzpolitik punkten und die FDP in den Ressorts Wirtschaft und Soziales. Das Bündnis musste aber feststellen, dass sich etwa ein jahrzehntelang entstandener Investitionsstau nicht über Nacht abbauen lässt. Das Versprechen, die Autobahn 20 könne in dieser Legislaturperiode fertiggestellt werden, kann wegen Planungsproblemen und Bürgerprotesten nicht eingelöst werden. Und auch bei der Windkraftplanung gibt es nur Kompromisse, die gerade für die CDU noch zum Problem werden können. Nichts wird es mit versprochenen größeren Abstanden der Windräder zu Siedlungen. Die Grünen setzten sich da durch, und viele, die die CDU im Norden wählten, sind schon sauer darüber.