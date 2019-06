Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will von diesem Sommer an ein Jahr lang nicht zur Schule gehen. Die 16-Jährige will sich nach dem Abschluss der neunten Klasse ganz auf ihren Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren. Im September wolle sie am UN-Klimagipfel in New York teilnehmen, im Dezember dann an der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile.



Um ihre Schulzeit mache sie sich keine Sorgen, so Thunberg. Sie werde einfach ein Jahr später auf eine weiterführende Schule wechseln.