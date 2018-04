Ich passe noch mehr als früher darauf auf, dass Autos und Vans auch wirklich stehenbleiben, wenn ich die Straße überquere oder auf großen Plätzen unterwegs bin. Sara Backmann - erlebte Attentat in Stockholm

Der Zündfehler hat vielleicht auch Sara Backmann das Leben gerettet. Die 29-jährige Finnin, die schon lange in Schweden lebt, stand gerade in der Umkleidekabine des Kaufhauses, als das Gebäude eiligst evakuiert wurde. Verstört, aber unverletzt lief sie damals den ganzen Weg von der Innenstadt zu Fuß nach Haus, um sie herum rasten Polizei- und Rettungswagen. Daran erinnert sie sich noch genau, auch, dass sie wie ferngesteuert an Verletzten vorbei den einstündigen Fußmarsch absolvierte. Erst kurz vor der Haustür wurde ihr so richtig klar, was sie da gerade erlebt und überlebt hatte.