"Luftverkehr findet im intensiven Wettbewerb statt – um Qualität, Angebote und Preise", so von Randow. In welche Richtung eine kommende Konsolidierung gehen könnte, zeigt ein Blick in die USA. "Die fünf größten Airlines bilden dort bereits 85 Prozent des Marktes ab. In Europa liegt der Anteil der fünf größten Airlines bei gerade einmal 66 Prozent", fasst von Randow zusammen. Es bleibt also auch zukünftig Bewegung im Flugmarkt. Was der Endverbraucher zuerst bei Werbemaßnahmen wahrnehmen dürfte. "Mittlerweile erinnern einen die Plakate in Berlin wieder an die erste Zeit der Billigflieger", sagt David Haße von Airliners.de, "da wird wie damals mit 7,99 Euro für einen Flug geworben."