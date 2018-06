Dorothea Wagner informiert daheim gleich per Rundmail die anderen Sänger, dass alle wohlauf sind. Denn von den knapp 70 Mitgliedern des Bach-Chores proben an diesem Abend nur 25 mit. Alle, die am Heiligabend nicht verreist sind. Erst fünf Tage später kommen die Sänger wieder zusammen, zur Christvesper, und singen "Dona nobis pacem", gib uns Frieden, mit der Gemeinde im Kanon. Und sie wundern sich, dass sie bei ihrer Probe so gar nichts gehört hatten von dem Knall, als der Lkw die Buden ummähte. "Sonst", sagt Dorothea Wagner, "hört man immer, was draußen los ist, wenn die Tür auf und zugeht." An diesem Anschlagsabend ist diese fest verschlossen, nur der Chor ist noch in der Kirche. Wie auf einer Insel mitten im Chaos. "Wir waren buchstäblich in Gottes Hand da drinnen", sagt sie.