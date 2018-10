Das königliche Krematorium in Bangkok Quelle: Wason Wanichakorn/AP/dpa

Mehr als ein Jahr nach seinem Tod hat Thailand endgültig Abschied von seinem König Bhumibol genommen. Der Leichnam wurde in einem eigens gebauten Krematorium in Bangkok verbrannt. Die Zeremonie leitete Bhumibols Sohn, der neue König Maha Vajiralongkorn. Allein in der Hauptstadt waren mehr als eine Million Menschen auf den Straßen.



Bhumibol stand sieben Jahrzehnte an der Spitze des Königreichs. Er starb im vergangenen Oktober im Alter von 88 Jahren, was in seiner Heimat enorme Trauer auslöste.