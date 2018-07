Satellitenaufnahme vom Eisberg A68 in der Antarktis. Archivbild Quelle: Jesse ALlen/NASA/dpa

Rund ein Jahr nach dem Abbruch eines gigantischen Eisbergs vom Larsen-C-Schelfeis in der Antarktis hat sich der Koloss bisher kaum von der Stelle gerührt. "Er ist noch nicht weit gekommen, weil er über das letzte Jahr hinweg vom Meereis und der Strömung immer wieder an die Schelfeiskante gedrückt wurde", sagte Glaziologin Daniela Jansen.



Der Tafeleisberg, dem Wissenschaftler die Bezeichnung A68 gaben, ist einer der größten Eisberge, die Forscher in den letzten Jahrzehnten registrierten.