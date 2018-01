Mancher Kunde hat unwillkürlich die Tat vor Augen, wenn er das OEZ betritt. An einer Stelle ist versteckt noch ein Einschuss zu sehen. "Ich finde schon, dass man daran denkt, wenn man da ist", sagt Besucherin Isabella Eggleder. Das Leben habe sich verändert. "Man erschrickt schnell." Der Gedanke an Terror und Gewalt ist allgegenwärtig. Und hat in der Amoknacht wohl zu dem Ausnahmezustand beigetragen, der in der ganzen Stadt herrschte.