Kurz zuvor ist Sibel Leyla ans Mikrofon getreten, die am 22. Juli 2016 ihren Sohn Can verlor. Er war damals 14. Die Mutter schluchzt, ringt um jedes Wort: "Es tut mir leid, dass ich dich an dem Tag nicht schützen konnte." Sie empfinde unendlichen Schmerz, "wenn ich daran denke, wie alleine und hilflos du gewesen sein musst". An manchen Tagen wünsche sie sich, selbst tot zu sein. Am 22. Juli 2016 sei Dunkelheit über sie gekommen. "Wer will uns unser Alltagsleben zurückgeben? Niemand." Dann versagt die Stimme, Leyla wendet sich ab. Tränen im Publikum.