Das azurblaue Wasser des Mittelmeers würde als Vorzeige-Kulisse im Reisekatalog taugen. Sonnenanbeter liegen auf ihren Handtüchern, ein junges Paar macht Fotos. Urlaubs-Normalität in der Tourismushochburg Nizza an der Côte d'Azur. Doch wenige Meter entfernt patrouillieren Soldaten im Tarnanzug über die Strandpromenade, die Hände an ihren Sturmgewehren. Arbeiter legen in der Mittagshitze letzte Hand an eine Barrikade aus Pfosten, die den Fußgängerbereich vor möglichen Attacken abschirmen soll.