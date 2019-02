Ich bin ein paarmal einfach nicht hingegangen. Die Erinnerung an die Schüsse, sie kommt immer wieder. Anna, Schülerin (16 Jahre) über die Übungen für den nächsten Ernstfall

Am schlimmsten sind für Anna laute Geräusche. Die Sechzehnjährige leidet unter posttraumatischen Stress, hat immer wieder Panikattacken. "Wir haben jetzt jeden Monat 'Code Red Drills' an der Schule." Übungen für den nächsten Ernstfall, den nächsten Amokläufer.



"Ich bin ein paarmal einfach nicht hingegangen. Die Erinnerung an die Schüsse, sie kommt immer wieder", erzählt Anna in einem Interview mit der New York Times.